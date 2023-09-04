الثلاثاء 05-09-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء- تحذيرات

وفاة شاب طعناً وإصابة آخر خلال مشاجرة في الكرك

مشروب شهير يحمي من الجلطات

إعلان هام من محمد بن سلمان حول أزمة المياه العالمية

طبيب يحذر: هؤلاء أكثر عرضة للإصابة بالصداع التوتري

بوتين: مستعدون للعودة إلى صفقة الحبوب بشرط

بايدن: لن اتقاعد وسوف اخوض الانتخابات القادمة

مجلس الوزراء يحيل 73 موظفاً في التربية إلى التقاعد - أسماء

ارتفاعات متتالية على درجات الحرارة في الأردن

رئيس الديوان ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى آل هاكوز

الإثنين، 04-09-2023 11:39 م

رئيس وزراء النيجر: سنرد على أي محاولة للاعتداء على البلاد

64f62c224c59b71f6e06dd52


الوكيل الاخباري- أعلن رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي الأمين الزين، اليوم الاثنين، أن بلاده سترد على أي محاولة هجوم عليها دفاعاً عن النفس.اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي: "سنرد على أي محاولة للاعتداء على بلادنا وسندافع عن أنفسنا".

كما أكد، أن "المحادثات جارية" من أجل انسحاب "سريع" للقوات الفرنسية المتمركزة في البلاد. موضحا أن "المحادثات الجارية ينبغي أن تتيح انسحاب هذه القوات سريعا جدا".

هذا وقال وزير الخارجية الفرنسي الأسبق هوبير فيدرين، إنه يتعين على فرنسا مغادرة الدول الإفريقية التي لم تعد تريد بقاءها على أراضيها.

ومن المعروف أن جيش النيجر أعلن في نهاية يوليو الماضي، عبر شاشة التلفزيون الوطني، إقالة الرئيس محمد بازوم من السلطة وتشكيل "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن".

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f647a442360423e15a9d64

مكتب الرئاسة الأوكرانية يزعم أن زيلينسكي زار مواقع تابعة لقوات كييف في دونيتسك

64f636534c59b735833be9c4

حميميم: طائرات "التحالف الدولي" خرقت اليوم بروتوكولات تفادي التصادم في سوريا 14 مرة

1693861141145

القمة الإفريقية للمناخ تبحث تحويل القارة لقوة ناشئة بالطاقات المتجددة

64f63c244c59b732c15ad47b

شولتس يشارك في مناسبة عامة لأول مرة بعد إصابته

64f6379e4236041ca964ff7d

أردوغان يصف بوتين بـ"الصديق العزيز"

474

حميدتي ينفي إعدام الأسرى في السودان

أخبار متعلقة
64e6e4b04c59b713061486df

مبعوث "إيكواس" إلى النيجر: عودة بازوم للسلطة تبدو مستحيلة

64d9e7244c59b738606565e1

المجلس الانتقالي بالنيجر يكشف معلومات عن حالة بازوم الصحية

64d943114c59b7745469238f

النيجر.. رئيس المجلس العسكري يعطي الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس"

64d94061423604369f5ebb63

واشنطن تعين سفيرة فوق العادة ومفوضة للولايات المتحدة في النيجر

64d90d9042360442a56fe40a

قوى سياسية نيجيرية تطالب بانسحاب القوات الفرنسية فورا

763

المجلس العسكري في النيجر: الجيش الفرنسي يهاجم مواقع لقواتنا المسلحة