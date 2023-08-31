الخميس 31-08-2023
الوكيل الاخباري

تدهور مركبة في البلقاء صباح اليوم

وفاة و3 إصابات بحوادث متفرقة على الطرق الخارجية

وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين نتيجة 3 حوادث منفصلة خلال 24 ساعة

بساطة العيش

أردني يحذر بعد وفاة قريبه قبل أسبوع من عرسه في عمان - فيديو

يصادف اليوم عيد ميلاد الملكة رانيا العبدالله

انتهاء تقديم طلبات القبول الموحد .. 76681 طلبا لمرحلة البكالوريوس و12907 للدبلوم

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من جنين

تفاصيل أسعار الذهب عالمياً اليوم

ارتفاع أسعار النفط اليوم الخميس عالميا

الخميس، 31-08-2023 08:48 ص

حكومة بوركينا فاسو توافق على إرسال قوات إلى النيجر

64f011604c59b713a975c9c4


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة Burkina24 بموافقة مجلس وزراء بوركينا فاسو على مشروع قانون لإرسال قوات إلى النيجر.

وقالت الصحيفة: "وافق المجلس على مشروع قانون يسمح بإرسال قوات بوركينا فاسو إلى جمهورية النيجر ويتوافق هذا القرار بالكامل مع الالتزامات الاستراتيجية لبلادنا".

اضافة اعلان


من جانبه أشار قاسوم كوليبالي وزير دفاع بوركينا فاسو إلى أن إرسال قوات إلى النيجر سيسمح بتعزيز مكافحة الإرهاب، وأن أمن النيجر من أمن بوركينا فاسو.


وأعلن جيش النيجر، في نهاية يوليو الماضي، عن عزل رئيس البلاد محمد بازوم وإغلاق الحدود وإعلان حظر التجول.

 

وتم تعيين قائد الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني لمنصب رئيس لـ "المجلس الوطني للدفاع عن الوطن" الذي شكله المشاركون في الانقلاب.

 

وأدان معظم الزعماء الغربيين والمجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب.

 

وفي أوائل أغسطس تبنى المشاركون في الاجتماع الطارئ لرؤساء الأركان العامة للقوات المسلحة لدول إيكواس الذي عقد في أبوجا (نيجيريا)، خطة للتدخل العسكري في النيجر.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64f011604c59b713a975c9c4

كارلسون يسمي تاريخ إعلان واشنطن الحرب على روسيا

64f021fd4236045c8052afef

"ديلي تلغراف": واشنطن بصدد نشر مقاتلات F-35A في بريطانيا

ططط

تعليق غريب لابنة رئيس الغابون.. بعد الانقلاب العسكري

9

شديد الخطورة .. الإعصار "إيداليا" يكتسح فلوريدا ويتجه شمالا

64ef9d1d4c59b779144e30cb

بوريل: الوضع في النيجر مختلف عن الغابون

64efa8a442360445cc6c1eda

القوات الجوية الأوكرانية: 60 مقاتلة "إف-16" تكفي كييف لإنجاز مهامها

أخبار متعلقة
64d0cfae4c59b732351ebe77

الخطوط الفرنسية تعلق رحلاتها الجوية إلى النيجر ومالي وبوركينا فاسو

72b25b40-336c-11ee-9217-27b202a39e56

النيجر: المجلس العسكري يغلق المجال الجوي حتى إشعار آخر

image (59)

فرنسا تعلق مساعداتها لبوركينا فاسو

image (57)

كندا تعلق مساعدات التنمية المباشرة لحكومة النيجر

64cdfd224236044d04352242

المجلس العسكري في النيجر يحتجز 6 وزراء

64ca20bf4c59b7397732d03a

إيطاليا تعارض احتمال التدخل الغربي في النيجر