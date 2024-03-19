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الثلاثاء، 19-03-2024 12:38 م

باشينيان ينضم إلى مهنئي بوتين

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الوكيل الاخباري- أرسل رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان برقية تهنئة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لروسيا.

وجاء في برقية التهنئة: "تقبلوا التهاني بمناسبة إعادة انتخابكم لمنصب رئيس روسيا، أعرب عن أملي بتطوير الحوار في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك لصالح شعبي أرمينيا وروسيا".

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وتمنى باشينيان لبوتين الصحة والسعادة ومزيدا من النجاح في مهامه.

وتصدر بوتين نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية الروسية بنسبة 87.33% من الأصوات في أقاليم وجمهوريات ومقاطعات ومدن روسيا الفدرالية.

ووجه زعماء العالم برقيات تهنئة للرئيس بوتين بالفوز الكبير الذي حققه في انتخابات الرئاسة الروسية.

وأجمعت البرقيات على أن نتائج التصويت تؤكد الدعم الكبير الذي يحظى به الرئيس بوتين في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها روسيا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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