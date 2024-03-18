رئيس طاجيكستان يهنئ بوتين بالفوز في الانتخابات الرئاسية الروسية

الوكيل الاخباري- بعث رئيس طاجيكستان إمام علي رحمون اليوم الاثنين برقية تهنئة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، هنّأه فيها بفوزه الساحق في الانتخابات الرئاسية.

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وجاء في برقية التهنئة: "نتائج التصويت كانت تأكيدا رائعا جديدا لهيبتكم السياسية العالية، ودعم الشعب الروسي الواسع لنهجكم نحو ضمان التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة لروسيا، وتعزيز مواقعها على الساحة الدولية".



كما هنأ الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بفوزه في الانتخابات الرئاسية.



وجاء في بيان صدر عن الخارجية الفنزويلية: "يهنئ رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية نيكولاس مادورو باسم الشعب الفنزويلي الرئيس فلاديمير بوتين وحركته السياسية على فوزه في الانتخابات وإعادة انتخابه رئيسا لروسيا للفترة بين 2024 و2030".



وأعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن زعيم البلاد كيم جونغ أون بعث تهانيه إلى الرئيس بوتين بمناسبة إعادة انتخابه.



وفي وقت سابق تلقى الرئيس بوتين التهاني بفوزه من زعيم بوليفيا لويس آرسي، ورئيس وزراء ميانمار مين أونغ هلاينغ، والقيادة الكوبية.

روسيا اليوم