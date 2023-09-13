باكستان.. تمديد فترة سجن عمران خان لأسبوعين

الوكيل الإخباري - قال محامي رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، إنه جرى تمديد فترة حبسه، بتهمة تسريب أسرار الدولة، لأسبوعين آخرين، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وكانت محكمة باكستانية قد قضت بإطلاق سراح خان، بعد تعليق إدانته من قِبل محكمة أدنى درجة باتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع، وفق ما أفاد به فريق الدفاع الخاص به، بيد أن محكمة أخرى مدَّدت حبسه في قضية منفصلة، وفقاً لـ«وكالة الأنباء الألمانية».



وقال محامي رئيس الوزراء السابق، بابار أوان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد قالت إنه يتعين إطلاق سراح خان بكفالة. ثم بعد ذلك أمرت محكمة أخرى بإبقاء خان في السجن بتهمة تسريب محتوى وثيقة سرّية رسمية، خلال فترة تولّيه منصب رئيس الوزراء.



وسُجن خان، في 5 أغسطس (آب)، بعد أن حُكم عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني، خلال فترة رئاسته مجلس الوزراء من 2018 إلى 2022. ونتيجة الإدانة، ومع توقع إجراء انتخابات وطنية في الأشهر المقبلة، قررت لجنة الانتخابات منع رئيس الوزراء السابق من خوض المعارك الانتخابية مدة 5 سنوات.

الشرق الأوسط