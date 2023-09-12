بوتين: لا يوجد أي تحول في العلاقات بين موسكو ويريفان

الوكيل الإخباري - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يوجد تحول في العلاقات الروسية الأرمنية، مؤكدا أنه لا يوجد أي نوع من التراجع.

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جاء ذلك في تصريحات بوتين خلال الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد الآن في فلاديفوستوك، معلقا على آخر التطورات في العلاقات الثنائية مع أرمينيا، والتي يصفها كثيرون بأنها تواجه أزمة وتراجع.



وفيما يتعلق بالوضع الراهن في منطقة الصراع بقره باغ، أشار بوتين إلى أن الوضع تغير بشكل كبير بعد اعتراف القيادة الأرمنية رسميا بسيادة باكو على قره باغ. وتابع بوتين: "إذا اعترفت أرمينيا نفسها بأن قره باغ جزء من أذربيجان، فماذا علينا أن نفعل؟".



في الوقت نفسه، اعترف بوتين بأن القضايا الأخرى لا تزال دون حل، بما في ذلك القضايا ذات الطبيعة الإنسانية، ومشكلة أمن أرمن قره باغ، فضلا عن ولاية قوات حفظ السلام الروسية.



وقال بوتين: "بالطبع، تنشأ هنا قضايا أخرى تتعلق بالعنصر الإنساني وتفويض قوات حفظ السلام لدينا. ولا يزال التفويض ساري المفعول، إلا أن القضايا ذات الطبيعة الإنسانية، والتي تمنع أي نوع من التطهير العرقي هناك، لم تختف بالطبع".



وأكد بوتين أن القيادة الأذربيجانية أكدت له أنها "ليست مهتمة بأي نوع من التطهير العرقي. وعلاوة على ذلك، وعلى العكس، مهتمة بأن تتم العملية بهدوء".



وعندما سئل بوتين بشأن ما إذا كان قد تحدث مع رئيس الوزراء الأرمني، أجاب: "لقد أرسل لي رسالة مفصلة، ونحن على اتصال، وليس لدينا أي مشاكل مع أرمينيا، أو مع رئيس الوزراء باشينيان. نحن على اتصال دائم معه".

RT