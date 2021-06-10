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الخميس، 10-06-2021 10:08 م

بايدن: سنشتري نصف مليار جرعة لقاح للدول الفقيرة

ايدن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده سوف تشتري نصف مليار جرعة لقاح للوقاية من فيروس "كورونا" لتوزيعها على الدول منخفضة الدخل.

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جاء هذا في تصريحات لبايدن، خلال مؤتمر صحفي قبيل انطلاق قمة مجموعة السبع في بريطانيا.


وقال الرئيس الأمريكي: "سنبدأ شحن نصف مليار جرعة لقاح في أغسطس/آب بمجرد خروجها من المصانع"، مشيرا إلى أن ذلك لن يرتبط بأي قيود.


وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت أمس أن إدارة بايدن تشتري 500 مليون جرعة من لقاح فايزر، حتى تتبرع بها لدول العالم.


ونقلت الصحيفة الأمريكية، الأربعاء، عن 3 مصادر مطلعة على خطط الإدارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الأمريكية المتزايدة بشكل دراماتيكي لتطعيم سكان العالم.


وكانت إدارة بايدن أعلنت في وقت سابق أنها ستشارك 80 مليون جرعة لقاح على الأقل مع دول العالم بنهاية يونيو/ حزيران.  


ويوم الخميس الماضي، كشف الرئيس الأمريكي عن كيفية توزيع الولايات المتحدة نحو 25 مليون جرعة لقاح للوقاية من "كوفيد-19" من أصل 80 مليون جرعة على باقي العالم.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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