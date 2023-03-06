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الإثنين، 06-03-2023 09:26 ص

بايدن يعتزم الكشف عن مقترح لخفض عجز الموازنة

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الوكيل الإخباري - أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى فيلادلفيا يوم الخميس المقبل حيث يعتزم الكشف عن أحدث مقترحاته بشأن الموازنة، وخطط حماية الرعاية الطبية.

ونقلت صحيفة فيلادلفيا انكوايرر عن البيت الأبيض قوله، في وقت متأخر أمس الأحد، إن بايدن سيزور قاعة إحدى النقابات العمالية، حيث يستفيد العمال من خططه الاقتصادية، ويعتزم إلقاء خطاب يحدد مقترحاته "للاستثمار في أمريكا، ومواصلة خفض التكاليف على الأسر، وحماية وتعزيز العلاقات الأمن الاجتماعي والرعاية الطبية، وخفض العجز، بالإضافة إلى أشياء أخرى".

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وقال البيت الأبيض للصحيفة إن اقتراح الموازنة سيخفض نسبة العجز الاتحادي بأكثر من 2 تريليون دولار على مدى 10 سنوات، كما سيطيل عمر خطة الرعاية الصحية للأمريكيين ممن تجاوزوا 65 عاما، لمدة عقدين على الأقل، دون تقليل الفوائد. ولم يفصح البيت الأبيض عن تفاصيل حول كيفية قيام بايدن بإنجاز هذا المزيج الصعب.


ورغم ذلك، ليس من المرجح أن تتم الموافقة على الموازنة كما يقترحها بايدن، وذلك نظرا لسيطرة الجمهوريين على مجلس النواب الأمريكي.

 

البيان

 




 

 


 

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