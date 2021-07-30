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الجمعة، 30-07-2021 04:59 م

بايدن يعلن وصول أول دفعة أفغان عملوا لحساب الجيش الأمريكي

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جو بايدن


الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة عن وصول أول دفعة من المواطنين الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "اليوم يمثل محطة مهمة في وقت نواصل الوفاء بوعدنا لآلاف المواطنين الأفغان الذين عملوا جنبا إلى جنب القوات الأميركية ودبلوماسيين، في السنوات العشرين الماضية في أفغانستان".

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وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن الدفعة الأولى التي تضم حوالي 250 مترجما وسائقا أفغانيا وغيرهم ممن عملوا مع الجيش الأمريكي وكذلك أفراد أسرهم، وصلوا إلى مطار دالاس الدولي خارج واشنطن في وقت مبكر اليوم الجمعة بعد سفرهم لأكثر من 30 ساعة من العاصمة الأفغانية كابل.


ومن دالاس، تم نقلهم بالحافلات إلى قاعدة فورت لي في ولاية فيرجينيا، حيث سيقيمون لمدة أسبوع تقريبا لإكمال إجراءاتهم قبل إعادة توطينهم في الولايات المتحدة بشكل دائم.


وكشف مسؤول أمريكي مطلع على الترتيبات أن مجموعات من الأفغان ستصل بالطائرة كل ثلاثة أيام تقريبا وسيتم نقلهم إلى فورت لي.


وقال روس ترافيرز، النائب الأول لمستشار الأمن الداخلي لمجلس الأمن القومي، إن عملية الإجلاء هذه "تكرم الخدمة الشجاعة لهؤلاء الأفغان الذين دعموا مهمتنا في أفغانستان، والتي ساعدت بدورها في الحفاظ على أمن الولايات المتحدة".

 

ومن المتوقع إعادة توطين حوالي 2500 أفغاني وحوالي  700 من المتقدمين للحصول على تأشيرة وأفراد أسرهم المباشرين في الأسابيع المقبلة.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

 

 




 

 


 

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