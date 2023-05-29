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الإثنين، 29-05-2023 02:18 م

"باي باي كمال!".. موجة سخرية عربية تساند أردوغان بمقاطع فيديو - شاهد

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الوكيل الإخباري- موجة من السخرية اجتاحت موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إثر الإعلان عن فوز رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية.

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ولم يخل الفوز من بهارات العرب، التي نكهته، حيث انتشرت العديد من الفيديوهات المركبة المضحكة على صفحات نشطاء في "تويتر"، وانهالت التعليقات الساخرة.

وحصل أردوغان في انتخابات جولة الإعادة التي أقيمت أمس الأحد على 52.14%، مقابل 47.86% لمنافسه من حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو.

وأصبح "باي باي كمال" الذي أطلقه أردوغان على منافسه، وتعني "وداعا سيد كمال"، شعارا محببا لدى محبي الرئيس التركي المنتخب، الذين نشروا فيديوهات طريفة لأردوغان وهو يضرب كل منافسيه، ويركض خلف كيليتشدار أوغلو، الذي أقيمت له العديد من الجنازات بحضور كل الأطراف المساندة له.

 

 

 




 

 


 

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