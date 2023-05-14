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الأحد، 14-05-2023 06:50 م

النتائج الأولية تُظهر تقدم أردوغان في الانتخابات الرئاسية التركية

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الوكيل الإخباري - أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية التركية، اليوم الأحد، تقدم الرئيس رجب طيب أردوغان على حساب منافسه الأبرز، كمال كليجدار أوغلو، بعد فرز ما يقرب من 10 في المئة من الأصوات.

وقال التلفزيون التركي إن نتائج أولية للرئاسيات التركية تظهر حصول أردوغان على 49.84 في المئة من الأصوات، مقابل 45.72 في المئة لكليجدار أوغلو.

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وتتواصل عملية فرز الأصوات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي تكتسب أهمية كبيرة في تاريخ البلاد.

وفي أول تصريح له بعد انتهاء التصويت، قال الرئيس التركي ومرشح "تحالف الشعب": "تمت عملية التصويت بما يليق بديمقراطيتنا".


وأضاف: "حان وقت التشبث بصناديق الاقتراع.. استمروا في حماية إرادة شعبنا حتى النتائج النهائية".


من جهته، ذكر كمال كليجدار أوغلو: "أدعو أبطالنا في الديمقراطية لعدم ترك صناديق الاقتراع حتى انتهاء الفرز".


وتابع: "المظهر الكامل والصحيح لإرادة الشعب يعتمد على عزمكم".

 

سكاي نيوز عربية

 




 

 


 

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