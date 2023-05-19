أردوغان: هل يمكن لشخص يخوض جولة ثانية من الانتخابات أن يكون ديكتاتورا؟

الوكيل الإخباري - علق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصفه بـ"المستبد"، وتساءل: "هل يمكن لشخص يخوض جولة ثانية من الانتخابات أن يكون ديكتاتورا؟".

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وقال أردوغان خلال مقابلة مع قناة "سي إن إن إنترناشيونال": "هل يمكن لشخص يذهب إلى الجولة الثانية وليس الأولى، أن يكون ديكتاتورا؟".



وتساءل: "أي نوع من الديكتاتورية هذه؟ حيث تحالف الجمهور يدخل البرلمان بـ 322 نائبا والشخص الذي يرأسه يحل أولا ويتجه إلى جولة ثانية".



وردا على سؤال فيما إذا كان سيعمل مع إدارة بايدن في حال انتخابه مجددا، أكد أردوغان أنه سيعمل مع إدارة بايدن أو أي شخص يأتي محله إلى البيت الأبيض.



وبخصوص الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة، أعرب الرئيس عن ثقته بأن الشعب سيظهر قوة الديمقراطية التركية.



وردا على سؤال طرحته الصحفية "لقد فزتم بسهولة في كل انتخابات دخلتم فيها خلال العشرين عاما الماضية، وحطمتم الأرقام القياسية في الانتخابات، لقد وصلت الانتخابات إلى الجولة الثانية لأول مرة في تاريخ تركيا، ما مدى ارتياحكم الآن؟"، أجاب أردوغان قائلا:" أؤمن أن شعبي سيظهر الديمقراطية التركية القوية في الانتخابات التي ستجري الأحد 28 مايو أيضا، لقد كانت هناك نسبة مشاركة قوية ناهزت 90 بالمئة في الجولة الأولى".



ونوه الرئيس التركي بأن نسبة المشاركة تلك مهمة للغاية وقل نظيرها في العالم.



ومن المنتظر أن تنشر "سي إن إن انترناشيونال" المقابلة مع الرئيس أردوغان كاملة في وقت لاحق من اليوم الجمعة.



وشهدت تركيا يوم الأحد 14 مايو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وتنافس في الرئاسية كل من مرشح "تحالف الجمهور" الرئيس أردوغان، ومرشح "تحالف الأمة" زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو، ومرشح "تحالف أتا" (الأجداد) سنان أوغان.



وحصل أردوغان على 49.51 بالمئة من أصوات الناخبين، فيما نال قليجدار أوغلو 44.92 بالمئة، وسنان أوغان 5.17 بالمئة ومحرم إنجة (المنسحب) 0.44 بالمئة.



وأعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا رسميا إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 28 مايو، لعدم حصول أي مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات.

RT