«لوفيغارو»: أنصار أردوغان يستعدون للاحتفال بالنصر

الوكيل الإخباري - خصصت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، مقالاً حول فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التركية، مؤكدة أن «موقف أنصار أردوغان لم يتزحزح مع استعدادهم للاحتفال بالنصر».



وذكرت «لوفيغارو» في المقال الذي نشرته، السبت، أن «شاشات كبيرة علقت في كل المدن التركية لإعلان النتائج وللاحتفال بفوز أردوغان، الذي استطاع إعادة الفخر لسكان القرى والأرياف والمناطق المتواضعة أمام النخبة الحضرية».

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ولفتت إلى أن «موقف أنصار الرئيس التركي لم يتزعزع على الرغم من الأزمة الاقتصادية وكذلك الفوضى في إدارة زلزال 6 من فبراير2023».



وتابعت: «في المقابل، يرى هؤلاء أنه ليس لدى المعارضة ما تقدمه، بصرف النظر عن خطر الانزلاق مرة أخرى إلى نفس حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن التي كانت سائدة في التسعينيات».

وزادت قائلة:«يدافع أنصار حزب العدالة والتنمية على مشروع إعادة بناء الدولة واستعادة قيم الإمبراطورية العثمانية مع التوفيق بينها وبين قيم الحداثة والتكنولوجيا».



يشير إلى أن الكثير من الصحف الغربية بدلت خطابها بعد أن كانت تهاجم أردوغان، إلى توجيه سهامها صوب المعارضة التركية وفشلها، بحسب مراقبين.



ويواصل الناخبون الأتراك عملية التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي ستقرر الرئيس المقبل للبلاد.

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