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الإثنين، 12-09-2022 04:46 م

بحث التعاون بين جامعة مؤتة ومجلس محافظة الكرك

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الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة مؤتة الدكتور عرفات عوجان، اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة وأعضاء المجلس، التعاون المشترك بين الجانبين وسبل تعزيزه.

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وتحدث عوجان، خلال اللقاء، عن التطوير الأكاديمي والعلمي والإداريّ، والبنية التحتية للجامعة، مشيرا إلى أن تحويل مستشفى الكرك الحكومي إلى مستشفى تعليمي يعمق الفائدة لطلبة كلية الطب، ويعد نموذجاً طيباً من نماذج التعاون مع وزارة الصحة؛ وصولا إلى تحقيق المصلحة العامة وتطوير واقع الخدمة الصحية في محافظة الكرك.


ولفت إلى الاتفاقيات التي وقعتها الجامعة، ومنها إنشاء مركز السكري، والتعاون مع وزارة الشباب في إنشاء مركز رياضي في منطقة الربة، بالإضافة إلى تفعيل دور مركز التأهيل الوطني ومركز الاستشارات لخدمة المجتمع المحلي.


وأشار عوجان إلى أن الجامعة تسعى إلى تجديد الاعتراف من قبل عددٍ من الدول الشقيقة كالمملكة العربية السعودية وعمان وقطر، وثمة تواصل دائم لتحقيق الأهداف والتطلعات في هذا المجال.


وثمن رئيس وأعضاء مجلس المحافظة، بدورهم، الجهود النوعية التي تقوم بها إدارة الجامعة؛ لتحقيق الرؤى المتمثلة بتطوير واقعها الأكاديمي والمجتمعيّ لاسيّما وأنها تؤدي رسالتها المعرفية والعلمية بروح المسؤولية والالتزام بمقتضيات الصالح العام.

 




 

 


 

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