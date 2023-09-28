بحفلة عرس.. طعام فاسد يسمم 50 عراقيا في كركوك

الوكيل الاخباري - بعد ساعات قليلة من المأساة التي هزت العراق، بوفاة أكثر من 100 شخص على الأقل وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح في حريق اندلع جراء إطلاق "ألعاب نارية" بقاعة للأعراس في محافظة نينوى، تسبب طعام قُدِّم في إحدى حفلات الأعراس أيضاً في تسمم العشرات، لكن هذه المرة في الحويجة بمحافظة كركوك العراقية.





أعلنت وزارة الصحة العراقية مساء الأربعاء تسجيل أكثر من 50 حالة تسمم نتيجة تناول طعام فاسد في حفل عرس في بلدة الحويجة العراقية غربي مدينة كركوك بشمال البلاد.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام صحة كركوك زياد خلف القول إن جميع الحالات خفيفة إلى متوسطة وتخضع للعلاج الطبي اللازم.





وقالت بعض وسائل الإعلام إن 20 شخصا على الأقل نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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