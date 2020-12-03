بدء التصويت على آلية اختيار المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة في ليبيا

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مطلع من داخل لجنة الحوار السياسي الليبي عن بدء التصويت الفردي على آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة للمرحلة الانتقالية الجديدة في ليبيا.

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وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه بأن هناك محاولات يجريها أعضاء التيارات الإسلامية داخل لجنة الحوار تهدف إلى تمرير الخيار الثالث من الخيارات التسعة التي اقترحتها البعثة الأممية، كأسس لاختيار المجلس الرئاسي الجديد ورئيس الحكومة.



وقال المصدر إن هذا الخيار ينص على أن مرشح الحكومة يدخل المنافسة داخل الإقليم بعد حصوله على 7 تزكيات من إقليمه، ويفوز من يحصل على أعلى الأصوات في الإقليم، مضيفا بأن إقليم برقة يمتلك 24 صوتا وطرابلس 37 صوتا وفزان 14 صوتا.

المصدر: إرم







