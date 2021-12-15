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الأربعاء، 15-12-2021 09:14 ص

بدء تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر

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الوكيل الإخباري-أفاد عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في مصر، بأنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات في مصر، بدءا من اليوم الأربعاء.

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وفي بيان له، أشار عمرو عثمان إلى أن "أي موظف يتعاطى المواد المخدرة حال تقدمه للعلاج من خلال الاتصال بالخط الساخن 16023، سيتم علاجه في سرية تامة، دون مساءلة قانونية، مع توفير كل الخدمات العلاجية مجانا، طالما أنه تقدم طواعية للعلاج"، موضحا أن الخط الساخن للصندوق تلقى 9329 اتصالا هاتفيا من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة لـ"العلاج من الإدمان"، وذلك تزامنا مع إصدار قانون فصل الموظف المتعاطي، والذي سيتم تطبيقه اليوم.


وشدد عثمان على أن كل شخص يثبت إيجابية كشفه، يمكنه التقدم للطعن على الكشف خلال 24 ساعة من بيان النتيجة، "ولكن أي شخص سيتهرب من التحليل سيتم معاملته معاملة المتعاطي"، لافتا إلى أن "مادة الحشيش تحتل المرتبة الأولى في التعاطي حتى الآن، تليها الهيروين والترامادول".


وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي: "المشكلة الكبرى في التعاطي المتعدد، التي تجعل العواقب وخيمة، فالحوادث غير المبررة كلها مرتبطة بالمخدرات، مثل الابن الذى يقتل أبيه أو أمه، وكل الحوادث غير المبررة التي تغزو العالم كله سببها المخدرات، خصوصًا المخدرات المصنعة".


وأوضح أن صندوق علاج الإدمان، لديه قاعدة بيانات بالأسماء التي يجرى علاجها، ومثبت ذلك، مؤكدا أن إظهار العينة إيجابي تعني أن الموظف تحت تأثير المخدر، وأنه إذا كان الموظف يتعالج وجرى سحب المخدر، لن يظهر تحليله إيجابيا.

 

وأكد عمرو عثمان أنه سيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ضمن المبادرة التي أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المصرية المختلفة بأضرار تعاطي المخدرات وآليات تطبيق القانون.

 

روسيا اليوم

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