برلماني روسي مخضرم يقترح ترشيح بوتين للانتخابات

الوكيل الإخباري - دعا سيرغي ميرونوف زعيم حزب "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة"، المندوبين إلى مؤتمر الحزب لترشيح الرئيس الروسي الحالي فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية في عام 2024.

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وقال ميرونوف خلال الجلسة العامة للمؤتمر: "وفي هذا الصدد، أتوجه اليوم إلى مندوبي المؤتمر باقتراح لترشيح فلاديمير بوتين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2024".



وفي وقت سابق، قال ميرونوف إنه سيقترح على مؤتمر الحزب عدم تسمية مرشح عن هذا الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وشدد على ضرورة دعم الرئيس الحالي للبلاد.



ويشار إلى أن المؤتمر الثاني عشر لحزب "روسيا العادلة – في سبيل الحقيقة"، باشر عمله اليوم السبت.

RT