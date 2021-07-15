برلمان أوكرانيا يقر استقالة وزير الداخلية

الوكيل الإخباري- أقال برلمان أوكرانيا، اليوم الخميس، أرسين افاكوف، من منصب وزير الداخلية الأوكراني، الذي شغله منذ فبراير 2014، وأيد القرار 291 نائبا، والحد الأدنى المطلوب 226 صوتا.

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في يوم الثلاثاء الماضي، قدم افاكوف طلب استقالته. ومن المعروف أن البرلمان بالذات، يتخذ قرار استقالة وزير الداخلية الأوكراني.



وتم تعيين افاكوف في منصب وزير الداخلية في أوكرانيا، في 27 فبراير 2014. وأعيد تكليفه بالمنصب في 29 أغسطس 2019.

وكان من بين آخر وزيرين بقيا في الحكومة الأوكرانية بعد وصول، فلاديمير زيلينسكي، إلى السلطة.

واحتفظ افاكوف أيضا بمنصبه، بعد استقالة حكومة، أليكسي غونشاروك، في مارس 2020 .

المصدر: روسيا اليوم