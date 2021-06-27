الأحد 27-06-2021
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الأحد، 27-06-2021 09:43 ص

ألمانيا قلقة من اندلاع صراع مسلح مع روسيا

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الوكيل الإخباري- قالت السفيرة الألمانية لدى كييف، أنكا فيلدغوسن، إن هناك مخاوف من اندلاع صدام مسلح مع روسيا، مشيرة إلى أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لن يحدث في المستقبل القريب.

ووصفت الحديث حول احتمال هجوم روسي على أوكرانيا في حال لم يعد الغاز الروسي يمر عبر الأراضي الأوكرانية، بالمضاربة.

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وأضافت فيلدغوسن، أن هذه المخاوف لم تبدها فقط أوكرانيا، ولكن أيضا بولندا ودول البلطيق تتحدث عن التهديد للأمن القومي بسبب "السيل الشمالي-2".


وأشارت، إلى أن حلف شمال الأطلسي له إشكالات مع إمكانية انضمام الدول التي تدور فيها حروب، مضيفة أن ذلك "من مزايا المادة رقم 5 من معاهدة واشنطن. كما أن الجميع يخشى الدخول في حرب مباشرة مع روسيا".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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