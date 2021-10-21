الخميس 21-10-2021
الوكيل الاخباري

ولي العهد : الشراكة بين القطاعين أداة لتحقيق التنمية المستدامة

المركز النيجيري للبحوث العربية يهدي مجمع اللغة العربية إصداراته

وزير العمل يزور هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية

العيسوي يفتتح ويتفقد متنزهات وحدائق عامة جرى تأهيلها وتطويرها بمبادرات ملكية

ارتفاع جديد على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

ارتفاع في عدد الإصابات بكورونا في الاردن اليوم الخميس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

تحويلات مرورية بمنطقة أم صليح باتجاة السخنة

الخميس، 21-10-2021 03:51 م

بروكسل.. انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو

thumbs_b_c_861320d3da759321a3f0a76934b24371


الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

اضافة اعلان


وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع سيشهد الاستماع إلى آراء وزراء الدفاع، لتحديد أهداف جديدة حول قدرات وإمكانات أعضاء الحلف.


وأضاف أن الحلف يسعى للتوافق على مخطط شامل حول نشر القوات المناسبة في المكان والتوقيت المناسب، للدفاع عن منطقة أوروبا – شمال الأطلسي.


ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المذكور، التطورات في أفغانستان، والعلاقات مع روسيا، ومكافحة الإرهاب، والصعود الصيني، والعلاقات بين الحلف والاتحاد الأوروبي.

 

المصدر: الأناضول

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مكة

السعودية تعلن عن تسهيلات لدخول الحرم المكي غدا الجمعة

مطار

العراق: إحباط هجوم صاروخي ضد مطار الحليوة

سور

سوريا: تنفيذ حكم الاعدام بحق 24 شخصا

1-1346361

نصف مليون فقط من أصل 30 مليون حصلوا على تطعيم كورونا في اليمن

المخابرات التركية

المخابرات التركية تسقط شبكة تجسس للموساد في تركيا

61713a594c59b746e26b6f7d (1)

فرنسا.. عاصفة قوية تؤدي إلى انقطاع الكهرباء عن 250 ألف منزل

أخبار متعلقة
615711a54236042f723f297d

إستونيا تعتمد ميزانية دفاعية هي الأكبر في تاريخ البلاد

614f3573423604794278c8b5

تحليق مقاتلات صربية فوق حدود كوسوفو وسط التوتر المتصاعد

614ba8a24c59b736b138e5b2

الصين تدعو للإفراج عن الأصول الأفغانية المجمدة