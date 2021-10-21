بروكسل.. انطلاق اجتماع وزراء دفاع الناتو

الوكيل الإخباري- انطلقت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم الخميس، أعمال اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

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وقال الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في كلمته الافتتاحية، إن الاجتماع سيشهد الاستماع إلى آراء وزراء الدفاع، لتحديد أهداف جديدة حول قدرات وإمكانات أعضاء الحلف.



وأضاف أن الحلف يسعى للتوافق على مخطط شامل حول نشر القوات المناسبة في المكان والتوقيت المناسب، للدفاع عن منطقة أوروبا – شمال الأطلسي.



ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المذكور، التطورات في أفغانستان، والعلاقات مع روسيا، ومكافحة الإرهاب، والصعود الصيني، والعلاقات بين الحلف والاتحاد الأوروبي.

المصدر: الأناضول