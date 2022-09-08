الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 02:45 م

بريطانيا.. تراس تعلن تجميد أسعار الطاقة لعامين

6319d07542360468e86b70ed


الوكيل الاخباري- أعلنت رئيس الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الخميس، تجميد أسعار الطاقة لعامين. وبموجب القرار لن تدفع الأسر أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويا لفواتير الطاقة حتى أكتوبر 2024.

اضافة اعلان

 

وبموجب خطة رئيسة الوزراء الرئيسية للتعامل مع ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية، سيتم استبدال سقف أسعار الطاقة الحالي بـ"ضمان سعر الطاقة"، على أن تدفع الحكومة لموردي الطاقة للحفاظ على الأسعار منخفضة لمدة عامين اعتبارا من 1 أكتوبر، مما يغطي الفجوة بين السعر المضمون وسعر السوق المرتفع.

هذا وألغت تراس "الضريبة الخضراء" بقيمة 150 جنيها إسترلينيا على الفواتير التي تساعد في تمويل البدائل المتجددة، على أن يصدر بديل لها تراخيص جديدة للتنقيب عن النفط والغاز.

وفي ظل سقف السعر الحالي، تم تحديد سندات الخزانة عند 1971 جنيها إسترلينيا منذ أبريل، ارتفاعا من 1277 جنيها إسترلينيا في الشتاء الماضي.

واقترح حزب العمال تجميد الأسعار عند مستواها الحالي البالغ 1971 جنيها إسترلينيا للأسر متوسطة الدخل، وهي خطة مدتها ستة أشهر بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني ممولة جزئيا بضريبة غير متوقعة على أرباح عمالقة الطاقة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6319e8454c59b72ba73c50a5

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

6319e13b4c59b72f8810dc4f

سفير: الرئيس الجزائري قد يزور روسيا قبل نهاية العام

الملكة-إليزابيث-تخرج-عن-صمتها-وتعلق-على-مقابلة-هاري-وميغان-1615356950796_large

هاري وميغان يتوجهان إلى اسكتلندا بعد تدهور صحة الملكة اليزابيث

210679

دعم عسكري أمريكي جديد لأوكرانيا

_126411665_gettyimages-1413330959

ترامب: الجميع يريدني أن أترشح في انتخابات 2024

53799Image1-1180x677_d

السيسي يعلن إنشاء 3 موانئ جديدة

أخبار متعلقة
630f54814c59b771c440faac

اكتشاف نظائر مشعة في جنوب شرق فنلندا

615ccdf1423604581479918c

صربيا.. الرئيس فوتشيتش يطفئ ثلاجته لتوفير الطاقة