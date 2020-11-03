بريطانيا تعلن اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور

الوكيل الإخباري - أكدت الحكومة البريطانية ، اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن قرب مدينة فرودشام في مقاطعة تشيشير بشمال غربي إنجلترا.

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وقالت الحكومة في بيان لها، يوم الاثنين، أنه تم تأكيد إصابة الدواجن بإنفلونزا الطيور من نوع H5N8، وأنه سيتم إعدام جميع الدواجن الموجودة في المزرعة، والبالغ عددها 13 ألفا، من أجل منع انتشار المرض.



وطمأنت الحكومة المواطنين، قائلة إن خطر الفيروس على السلامة العامة "منخفض للغاية".

وأشارت ، إلى أن لحوم الدواجن والمنتجات مثل البيض، لا تشكل أي خطر وصالحة للأكل إذا كانت مطبوخة بطريقة مناسبة.

وأقامت السلطات مناطق الرقابة المؤقتة حول المزرعة من أجل منع انتشار فيروس إنفلونزا الطيور.



المصدر : روسيا اليوم

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