بريطانيا.. 3 قتلى و10 مفقودين جراء انفجار جيرزي

الوكيل الاخباري- واصلت فرق الإنقاذ عمليات البحث عن ناجين بعد انفجار دمر مبنى سكنيا في سانت هيليير جنوبي جزيرة جيرزي البريطانية وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمفقودين.



وأفادت أحدث التقارير من جيرزي بأن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وبقي نحو 10 آخرين في عداد المفقودين بعد الانفجار الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح السبت في مبنى سكني في سانت هيليير، عاصمة جزيرة جيرزي قبالة سواحل شمال فرنسا.



وأكدت رئيسة حكومة جيرزي كريستينا مور مقتل الأشخاص الثلاثة على الأقل في الانفجار، بينما ما زال نحو 10 أشخاص مفقودين. وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط قتيل واحد، وفقا لفرانس برس.



وظهرت في لقطات لكاميرات مراقبة كرة من النار تجتاح المبنى الواقع على شاطئ البحر ثم دخان كثيف ينبعث من الموقع.



وقال كبير ضباط الشرطة في جيرزي، روبن سميث، في مؤتمر صحفي "يؤسفني أن أعلن أنه لدينا الآن 3 حالات وفاة".

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سكاي نيوز