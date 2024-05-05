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الأحد، 05-05-2024 08:00 ص

البرازيل : مصرع أكثر من 55 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

مقتل 55 شخصًا نتيجة الأمطار الغزيرة بالبرازيل - 1-821d3a60-84f4-47e2-b666-78b5edca3bc6


الوكيل الإخباري- أعلنت سلطات ولاية ريو غراندي دو سول البرازيلية أن ما يقرب من 70 ألف شخص غادروا منازلهم بسبب العاصفة التي اجتاحت المنطقة في الأيام القليلة الماضية.

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كما لقي أكثر من 55 شخصًا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة التي أدت إلى فيضانات وانهيارات أرضية هائلة.


وتجري عمليات إنقاذ السكان في المدن الجنوبية في البرازيل، ومع تفاقم الوضع يسابق المتطوعون الزمن للعثور على الناجين المحاصرين وسط حطام المنازل والجسور والطرق المنهارة.


وتعتبر هذه الكارثة البيئية الرابعة من نوعها خلال عام واحد، بعد الفيضانات في يوليو وسبتمبر ونوفمبر 2023 والتي أودت بحياة 75 شخصًا في المجموع.

RT


 




 

 


 

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