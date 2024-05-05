حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

الوكيل الاخباري - جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تمسكها بمطالبها، وعلى رأسها وقف الحرب على قطاع غزة، لإبرام صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر قولها إن واشنطن تضغط على تل أبيب لإرسال وفدها إلى القاهرة لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يرفض.

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ووصل امس السبت وفد حركة حماس ومسؤولون قطريون وأميركيون إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، في المقابل رفضت إسرائيل إرسال وفدها.



وقال مصدر قيادي بحماس للجزيرة إن "الكيان الصهيوني يسعى إلى إطار اتفاق لاسترداد أسراه دون ربط ذلك بإنهاء العدوان"، مشددا على أن الحركة لن توافق بأي حال على اتفاق لا يتضمن صراحة وقف الحرب على غزة.



وأضاف أن العدو الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الكاملة بإصراره على دخول رفح، بدل وقف العدوان والانسحاب الشامل.



وتابع القيادي في حماس "معلوماتنا تؤكد أن نتنياهو شخصيا يعرقل الوصول إلى اتفاق لحسابات شخصية".



بدوره، أكد القيادي في حركة حماس حسام بدران، السبت، أن ما عرض على وفد الحركة بالقاهرة في هذه الجولة أفضل مما عرض عليها في الجولات السابقة.

