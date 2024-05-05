الأحد 05-05-2024
الوكيل الاخباري
 

موسكو تحذر من احتمال تصعيد جديد بين إيران وإسرائيل

نقابة المهندسين: 580 وفاة و74 حالة عجز استفادت من صندوق التكافل

استراليا .. مقتل فتى بأيدي الشرطة إثر شنه هجوما بسكين

التربية تطرح عطاءات لصيانة مدارس

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

البرازيل : مصرع أكثر من 55 شخصا بسبب الأمطار الغزيرة

للأردنيين .. وظائف شاغرة في عدة تخصصات

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

آلاف المدعوين لحضور الامتحان التنافسي في مستشفى الجامعة الأردنية - اسماء

أسعار الذهب في الاردن اليوم

الأحد، 05-05-2024 08:05 ص

اليوم الـ212 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

652b70aa4236044aca558a69


الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح، ومنطقة الزوايدة، ومخيمي المغازي والبريج، ودير البلح، وحي الزيتون بقطاع غزة.

اضافة اعلان


وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ212 من عدوان الاحتلال على قطاع غزة، قال مراسلو وكالة الانباء الفلسطينية "وفا" إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارتان على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.


وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.


وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارةً على منطقة الزوايدة، وغارة مماثلة استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة.


كما طالت غارات الاحتلال موقعا في حي الجنينة شرق رفح، بينما اطلقت طائرات الاحتلال نيرانها شرق مخيمي البريج والمغازي ودير البلح وسط القطاع.


واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بجوار مسجد الفلاح بحي السلام شرق رفح، ما أسفر عن استشهاد واصابة عدد من الفلسطينيين.


وكان طيران الاحتلال استهدف الليلة الماضية، وادي العرايس شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة، حيث استشهدت أم وطفليها وتم إصابة والدهما بجروح.


كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلا سكنيا بمنطقة أرض المفتي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ومنزلا شمال مخيم النصيرات، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.


وجنوبا، قصفت قوات الاحتلال مسجدا في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين بجروح.


وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 إلى 34,654، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 77,908 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.




 




 

 


 

إقرأ ايضا
احتلال 55

قوات الاحتلال تقتحم بيرزيت شمالي رام الله

طط

88 نائبا أمريكيا: إسرائيل تتعمد حجب المساعدات عن الفلسطينيين

صفقة

حماس تتمسك بمطالبها وضغوط أميركية على نتنياهو للمشاركة بالمفاوضات

حماس

كتائب القسام تنعى من مقاوميها وقادتها الميدانيين في الضفة الغربية

تفجير2

شهداء وجرحى في استهداف الاحتلال مناطق متفرقة بقطاع غزة

614925625

سموتريتش: صفقة "استسلام" تنهي الحرب على غزة ستكون كارثة

أخبار متعلقة
405528

اليوم الـ 211 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

qna_gazaq_30_12_23

رفح .. 6 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال منزلا

غزة تقصف.jpg-a6e9419e-a5f1-4d45-87d5-bdfbdd48fede.jpg-3506fa0a-58f0-4d0f-a190-6c930d153630

مع دخول العدوان يومه الـ202 .. آخر تطورات الحرب المستعرة على قطاع غزة

619087

تطورات اليوم الـ 201 للعدوان الهمجي المستمر على غزة

maxresdefault

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 34183 شهيداً

images (1)

إصابة 6 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة خلال 24 ساعة