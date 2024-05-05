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الأحد، 05-05-2024 08:13 ص

استراليا .. مقتل فتى بأيدي الشرطة إثر شنه هجوما بسكين

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الوكيل الإخباري- قتل فتى يبلغ 16 عاما بأيدي الشرطة الأسترالية بعدما أصاب شخصًا في هجوم بسكين في غرب أستراليا، حسبما أفاد رئيس وزراء الولاية والشرطة الأحد.

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وقال رئيس وزراء أستراليا الغربية روجر كوك للصحافة إن الفتى المسلح بسكين "اندفع" نحو عناصر الشرطة وأطلق عليه شرطي النار فأرده قتيلا.


وأضاف: "ثمة مؤشرات على أنه أصبح متطرفا بسبب الإنترنت، لكني أريد أن أطمئن الجمهور، في هذه المرحلة يبدو أنه تصرف بمفرده".


وتلقت الشرطة اتصالًا في وقت متأخر السبت من شخص يحذر من أنه سيرتكب "أعمال عنف" لكن دون ذكر اسمه أو مكانه، حسبما قال مفوض شرطة الولاية كول بلانش للصحافة.


وفي غضون دقائق، نبهت مكالمة طوارئ أخرى الشرطة إلى أن شخصًا "يحمل سكينًا كان يركض حول موقف سيارات" في ويليتون، وهي ضاحية جنوبية في بيرث.


وقال قائد الشرطة إن صور كاميرا الشرطة أظهرت أن الفتى رفض مطالب الضباط بأن يضع السكين أرضًا.


واستخدم عناصر الشرطة مسدس صعق كهربائيًا لكن "لم يكن له التأثير المطلوب"، على حد قوله.


وأردف مسؤول الشرطة أن الفتى "واصل التقدم نحو عنصر، مما دفعه لإطلاق رصاصة واحدة فأصابه بجروح قاتلة"، وأشار إلى أن الفتى توفي بالمستشفى في وقت لاحق.

 

RT



 




 

 


 

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