الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الأمن يوضح حقيقة فيديو لشخص يخلع ملابسه اثر تحرير مخالفة بحقه- صورة

اللجنة الأردنية التشيكية تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي

رئيس مجلس النواب يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

قرار صادر عن مجلس الوزراء

لقاء في الطفيلة يناقش عدة قضايا

رابط إلكتروني لتدقيق بيانات متقدمين على وظائف بالفئة الثالثة

طبيب يحذر الاردنيين وينصح هؤلاء بالبقاء في المنزل

وثيقة لمنع إطلاق العيارات النارية في الزرقاء

ديوان الخدمة المدنية يعلن عن وظائف شاغرة

الأرصاد تطلق تحذيراً بشأن طقس الساعات المقبلة - صورة

الثلاثاء، 12-09-2023 10:09 م

بعد مرور 72 ساعة على زلزال المغرب.. نداء للمساعدة العاجلة

2023-09-12T080159Z_2064102579_RC2W63AUKAYP_RTRMADP_3_MOROCCO-QUAKE


الوكيل الاخباري- تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في المغرب للعثور على ناجين وتقديم المساعدة للأسر التي فقدت منازلها رغم تلاشي الآمال بعد أكثر من 72 ساعة على الزلزال المدمّر الذي خلّف نحو 2900 قتيل، فيما أطلق الصليب الأحمر الدولي مناشدة لجمع أكثر من 100 مليون دولار للمساعدة العاجلة.اضافة اعلان


ويحاول عناصر الإنقاذ المغاربة، بدعم من فرق أجنبية ومتطوعين، تسريع عمليات البحث وتوفير مأوى لمئات الأسر التي خسرت مساكنها. ويواجه كثير من الناجين من الزلزال ظروفاً صعبة في الملاجئ المؤقتة التي يحتمون بها بعد أن قضوا ليلة رابعة في العراء.

وفي جنيف وجه الصليب الأحمر الدولي، الثلاثاء، نداء لجمع أكثر من 100 مليون دولار لتوفير الاحتياجات العاجلة للمغرب.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6500a10742360475ce3eb9d9

المغرب.. الملك محمد السادس يزور مراكش ويعود مصابي الزلزال

6500a11f423604775f5afb0f

وسائل إعلام: زيلينسكي أصيب بالهستيريا بسبب قمة مجموعة العشرين

65009af242360475c17d08a7

الأرصاد المصرية تعلن موعد انتهاء العاصفة دانيال

650098764c59b7523f73d459

الدفاع الروسية تعلن صد هجمات أوكرانية في بلدة أوبيتني بجمهورية دونيتسك

6500983f4c59b74bcb3959f0

الأمن المصري يوجه نداء عاجلا

65008b2c4236047c783aa85a

رئيس مجلس النواب الأمريكي يعلن بدء تحقيق رسمي لعزل بايدن

أخبار متعلقة
1229501550

الجزائر تقرر فتح المجال الجوي مع المغرب لإغاثة منكوبي الزلزال

77

حسرة سيدة في زلزال المغرب.. الأم نجت لكنها فقدت زوجها وأبناءها - فيديو

imgid556396

الجزائر تعزي أسر ضحايا الزلزال في المغرب

24922 (1)

فيديو- البحث عن ناجين تحت الأنقاض في المغرب

88

بالفيديو .. نجاة شابين بأعجوبة من زلزال المغرب

376630558_618367750460590_2004255725266301146_n

بالصور.. شاهد لقطات من آثار زلزال المغرب المُدمر