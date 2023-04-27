الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 01:23 م

بغداد تجلي عشرات العراقيين والسوريين من السودان

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الوكيل الاخباري- أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، اليوم الخميس، إجلاء عشرات العراقيين والسوريين من السودان.

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وقال في بيان صحفي إن "الطائرتين المخصصتين لإجلاء المواطنين العراقيين من بورتسودان تتوجه الآن إلى بغداد وعلى متنها (234) مواطنا بينهم (16) مواطنا سوري الجنسية".

وفي وقت سابق، أعلن وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، عن تخصيص طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان.

وقال في بيان صحفي: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة محمد السوداني، خصصنا طائرتين لإجلاء الرعايا العراقيين العالقين في السودان".

وأضاف أن "وزارة الدفاع والجيش العراقي جاهزان لكل المهام".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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