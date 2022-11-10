بكين لم تؤكد بعد مشاركة الرئيس شي جين بينغ في قمة العشرين

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الصينية في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إنه لا يمكنها حتى الآن تقديم معلومات حول مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينغ شخصيا في قمة G20 المقبلة بجزيرة بالي الإندونيسية.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في إفادة صحفية، ردا على سؤال صحفي حول تأكيد مشاركة الزعيم الصيني في مجموعة العشرين : "إن الصين تولي أهمية كبيرة لمنصة مجموعة العشرين، التي تعد منصة دولية مهمة في مجال التعاون الاقتصادي"، دون أن يؤكد مشاركة الرئيس الصيني من عدمها في قمة العشرين، التي ستعقد يومي 15 و16 الشهر الجاري.



وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بكين "مستعدة لتكثيف الاتصالات مع إندونيسيا حتى تنجح القمة القادمة".



تجدر الإشارة إلى أن السفارة الروسية في إندونيسيا قالت في تصريح، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية، سيرغي لافروف، سيرأس الوفد الروسي في قمة مجموعة العشرين، وقد يشارك الرئيس بوتين في القمة عبر تقنية الفيديو.

روسيا اليوم