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الثلاثاء، 08-11-2022 02:01 م

الخارجية الصينية تعلق على تصريح رئيس الوزراء الكندي

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الوكيل الاخباري- علقت وزارة الخارجية الصينية على تصريح رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بمحاولة التأثير على العمليات الديمقراطية في كندا، بأن الصين "ليست مهتمة بالشؤون الداخلية لكندا".

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وكان ترودو قد اتهم الصين وعدد من الدول الأخرى بمواصلة "محاولاتها العدوانية للتأثير على العمليات الديمقراطية في كندا، بما في ذلك الانتخابات". وجاء ذلك تعليقا على المنشورات الإعلامية الأخيرة التي يزعم أن الصين تحاول من خلالها التدخل في الانتخابات الفدرالية بكندا في العام 2019، من خلال تمويل الحملات الانتخابية لأكثر من عشرة مرشحين وفقا لتلك المزاعم.

في الوقت نفسه، شدد ترودو على أن حكومته اتخذت "إجراءات مهمة" من أجل زيادة النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تشمل استمرار التعاون مع أجهزة المخابرات في البلاد وإنشاء لجنة متخصصة رفيعة المستوى لمراقبة أمن النظام الانتخابي.

ووعد رئيس الوزراء الكندي بالاستثمار في مكافحة التدخل في الانتخابات، وكذلك ما أسماه "التدخل الأجنبي في ديمقراطيتنا ومؤسساتنا".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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