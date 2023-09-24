بلينكن: الولايات المتحدة تشعر بالقلق حيال سكان ناغورني قره باغ

الوكيل الإخباري - أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، ليل السبت الأحد، عن قلقه العميق حيال السكان من العرقية الأرمينية في ناغورني قره باغ، مضيفا أن الولايات المتحدة، سعت لتأمين الحماية لهم مع تعزيز أذربيجان سيطرتها على الإقليم، بحسب واشنطن تايمز.



وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلينكن أعرب في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان "عن قلق الولايات المتحدة العميق حيال السكان الأرمينيين في ناغورني قره باغ، مؤكدا دعوة الولايات المتحدة لأذربيجان إلى حماية المدنيين والوفاء بالتزاماتها باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لسكان ناغورني قره باغ وضمان امتثال قواتها للقانون الإنساني الدولي".

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وعقد بلينكن ثلاث جولات من محادثات السلام بين أرمينيا وأذربيجان لتقليل التوتر بشأن ناغورني قره باغ التي تضم غالبية سكانية من العرقية الأرمينية شكلوا دولة انفصالية في التسعينيات.



وأرسلت أذربيجان الثلاثاء الماضي قوات واستعادت المنطقة الجبلية بسرعة، في وقت أكدت فيه للأمم المتحدة أنها ستحمي السكان المدنيين الأرمينيين.



بترا