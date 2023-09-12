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الثلاثاء، 12-09-2023 12:34 م

بوتين: ماسك شخص متميز وموهوب

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الوكيل الإخباري - وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، بأنه شخص متميز ورجل أعمال موهوب.

وفي تعليقه على اقتراح حول احتمال إطلاق مركبات فضائية خاصة إلى الفضاء في روسيا على غرار شركة "SpaceX" التي يملكها إيلون ماسك، قال بوتين في خطاب ألقاه في جلسة منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد بمدينة فلاديفوستوك الواقعة في الشرق الأقصى الروسي: "أما فيما يتعلق برجل الأعمال، إيلون ماسك. فإنه بلا شك شخص متميز. يجب الاعتراف بذلك. أعتقد أن العالم كل يعترف به. إنه رجل أعمال نشط وموهوب. ويفعل الكثير بما في ذلك بدعم من الدولة الأمريكية".

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وأضاف: "إننا ننوي تطوير هذا العمل أيضا. وتم في (مؤسسة) "روس كوسموس" اتخاذ قرار دعمته الحكومة بأننا سنجذب مستثمرين من القطاع الخاص إلى هذا المجال".

 

RT

 




 

 


 

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