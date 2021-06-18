الجمعة 18-06-2021
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الجمعة، 18-06-2021 06:27 م

هذا ما دفعه بايدن مقابل هديته لبوتين

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الوكيل الاخباري - كلفت هدية الرئيس الأمريكي جو بايدن التي قدمها لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في مدينة جنيف السويسرية قرابة 300 دولار.

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وأهدى بايدن نظارة شمسية من طراز "آفياتور" المخصص للطيارين، للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي كان قد تم تصميمها بشكل خاص في الولايات المتحدة.

 

كما أهدى بايدن منحوتة لبوتين، مصنوعة من الكريستال، تمثل ثورا أمريكيا، صنعتها شركة في نيويورك.

ووفقا للبيت الأبيض، فقد تم تصنيع النظارة في ولاية ماساتشوستس الأمريكية، وهي تنتمي لعلامة تجارية تم تصميمها للطيارين المقاتلين.


هذا ويفضل الرئيس الروسي مثل هذا النموذج من النظارات، ولكن من علامات مختلفة، حيث غالبا ما يرتدي بوتين إكسسوارات من Chrome Hearts و Cartier.

 

 

سبوتنيك

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