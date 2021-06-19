السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 02:24 م

لوكاشينكو: بيلاروس لن تستقبل الطائرات من أوكرانيا

الكسندر-لوكاشينكو


الوكيل الإخباري- أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، عن قرار يتعلق بالطائرات الأوكرانية، على خلفية حظر "سلطات كييف" استخدام المجال الجوي الأوكراني من جانب الطائرات البيلاروسية.

وقال لوكاشينكو "بما أن أوكرانيا أغلقت مجالها الجوي أمام طائراتنا، فنحن من جانبنا سنرفض استقبال الطائرات الأوكرانية".

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وفي نهاية مايو، أوقفت أوكرانيا الحركة الجوية مع بيلاروس ومنعت الطائرات البيلاروسية من استخدام مجالها الجوي، وذلك على خلفية الحادثة التي نفذت فيها طائرة ركاب لشركة "ريان إير" متوجهة من أثينا إلى فيلنيوس هبوطا اضطراريا في مطار مينسك حيث اعتقلت السلطات أحد ركابها، وهو الناشط والمدون المعارض المقيم في الخارج رامان براتاسيفيتش.

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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