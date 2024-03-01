الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

مظاهرة أمام السفارة الأميركية في تل ابيب للمطالبة بصفقة تبادل للأسرى

بلديات قطاع غزة تطالب بسرعة إدخال الوقود ووقف الكارثة الإنسانية

الأمانة تقرر تمديد فترة تجديد رخص المهن والإعلانات

المقاومة: استشهاد الأطفال جوعا إخفاق للمجتمع الدولي والأمم المتحدة

الاحتلال يعلن إصابة 5 ضباط وجنود خلال 24 ساعة في غزة

البريد يستذكر إصدار 30 عاما على تعريب قيادة الجيش

20 ألفا أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

جيش الاحتلال يعاني من نقص العدد

16 مجزرة إسرائيلية بحق عائلات في غزة خلال 24 ساعة

الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

الجمعة، 01-03-2024 03:52 م

بوتين يحسم جدل نشر روسيا أسلحة نووية في الفضاء

65db0325423604703f7afcc8


الوكيل الإخباري - نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين قوله لمجلس الأمن الروسي، الجمعة، إن موسكو لا تخطط لنشر أسلحة نووية في الفضاء، وإن التصدي للتهديدات في الفضاء يجب أن يكون دائما من أولويات روسيا.

اضافة اعلان


وتقول مصادر في الولايات المتحدة إن روسيا تطور سلاحا نوويا مضادا للأقمار الاصطناعية ليتم نشره في الفضاء، لكن بوتين قال إنه يعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء، كما نفت موسكو المزاعم الأميركية بشكل قاطع.


وفي وقت سابق، أعلن بوتين تحديث 95 % من القوات النووية الاستراتيجية الروسية، مشيرا إلى أن القوات الجوية تسلمت 4 قاذفات جديدة فرط صوتية وقادرة على حمل رؤوس نووية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2252252

مصر: نأمل في توقف القتال في غزة قبل رمضان

WhatsApp Image 2024-03-01 at 1.07.14 AM

دولة عربية تعلن رفع أجور الموظفين اعتبارا من أول آذار

1709274122725

اليابان تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر آذار

284444_16_1709275902

مصرع 43 شخصا إثر اندلاع حريق في مبنى بعاصمة بنغلادش

000

البنتاغون: ملتزمون بإجراء تحقيق بشأن وفاة الطيار بوشنل

1

الحوثي: لدينا مفاجآت لا يتوقعها الأعداء نهائيا

أخبار متعلقة
65c9df004c59b767e23e4e3a

موسكو: غوتيريش يقر بأن كييف لم تسلمه قائمة "ضحايا" بوتشا

65c6010042360437dd5eb8ac

روسيا.. روبوتات عسكرية جديدة قيد الاختبار

65c7046542360417b461ef4c

روسيا: الولايات المتحدة لن تسمح أبدا بنقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة أخرى

65c1d7ae423604590053418d (1)

غروسي يعلن أنه سيزور روسيا الأسبوع المقبل

65c0b7214c59b715af26864c

بيسكوف: فكرة تشكيل تحالف عسكري أوروبي ليست جديدة

3546289_1697479532

بيان الصين الداعم لروسيا في مسألة أوكرانيا يقلق الغرب