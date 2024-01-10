بوتين يحقق إحدى أمنياته اليوم

الوكيل الإخباري - وصل الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء إلى عاصمة دائرة تشوكوتكا الفدرالية في الشرق الأقصى الروسي، في أول زيارة له لهذه المنطقة المتجمدة شمالي البلاد.

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ووصل الرئيس الروسي والوفد المرافق له إلى مدينة أنادير عاصمة تشاكوتكا في أول جولة له منذ بداية العام الجديد، وأول رحلة له بالمطلق إلى هذه المنطقة.



وكان الرئيس الروسي قد أبدى رغبته عام 2017 في زيارة تشوكوتكا التي لم يزرها من قبل.



وتمتاز تشوكوتكا بمناخ متجمد حيث تنخفض الحرارة وسطيا إلى أدنى من 30 تحت الصفر، فيما تزخر المنطقة بثرواتها السمكية والحيوانية والنباتية، كما تعد إحدى أغنى مناطق روسيا والعالم بالنفط والغاز والمعادن.

RT