بوتين يخاطب محبي روسيا من 40 دولة

الوكيل الإخباري- بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحية إلى المشاركين والضيوف في أول مؤتمر تعقده حركة "محبو روسيا" الدولية.



وأعرب بوتين عن تقديره العالي للتصميم الصلب والراسخ للمشاركين في المؤتمر، على مقاومة حملة الكراهية للروس، والرغبة في تطوير الحوار والتعاون الإنساني المفيد بشكل متبادل.

اضافة اعلان

ويشار إلى أنه يشارك في المؤتمر التأسيسي (كونغرس) للحركة الدولية لـ"محبو روسيا" الذي تبدأ أعماله في موسكو اليوم، ممثلون عن أكثر من 40 دولة، بما في ذلك من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وتهدف هذه الحركة الدولية، لتوحيد الناس من مختلف الأديان والمعتقدات السياسية، الذين "يجمعهم التعاطف مع روسيا والاهتمام بالثقافة الروسية واللغة الروسية".

روسيا اليوم