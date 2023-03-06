حديث بين بوتين ورئيسي

الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلالها عددا من القضايا التي تهم البلدين.

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وأوضح موقع الكرملين في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن بوتين ورئيسي، بحثا عددا من القضايا التي تهم البلدين، ومنها قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة، وغيرها من القضايا.



وأضاف الكرملين، أن الرئيسين ثمنا مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وديناميكيات تطورها، واتفقا على مواصلة الاتصالات الروسية الإيرانية على المدى البعيد.



وفي ذات السياق، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بتطلع طهران إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع موسكو، لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع روسيا، خلال العام 2023

روسيا اليوم