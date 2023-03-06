الإثنين 06-03-2023
الوكيل الاخباري

الفايز يبحث مع رئيس مجلس النواب المصري العلاقات الثنائية في القاهرة

الزراعة: تصويب معظم المخالفات الواردة بتقارير ديوان المحاسبة

"سياحتنا بهمتنا" تنظم مسيراً بيئياً في غابات برقش

الأمير مرعد يلتقي السيناتور شوكت مسلماني وأعضاء من الجالية العربية بأستراليا

بحث التعاون بين جامعتي البلقاء التطبيقية وشمال القوقاز

الأمانة تعلن عن 7 مسارات جديدة لباص عمان - أسماء

الجيش يعلن أسماء المستحقين لقرض الإسكان العسكري - رابط

مالية النواب توصي باسترداد مبالغ مصروفة دون وجه في وزارة الزراعة

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

توقيف أشخاص خلال مداهمة لضبط آبار مخالفة في الرمثا - صور

الإثنين، 06-03-2023 04:26 م

حديث بين بوتين ورئيسي

6405db624236047b985b5b3d


الوكيل الإخباري- أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية، مع نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، بحثا خلالها عددا من القضايا التي تهم البلدين.

اضافة اعلان

 

وأوضح موقع الكرملين في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن بوتين ورئيسي، بحثا عددا من القضايا التي تهم البلدين، ومنها قضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والتي تشمل تنفيذ مشاريع البنية التحتية المشتركة، وغيرها من القضايا.

وأضاف الكرملين، أن الرئيسين ثمنا مستوى العلاقات الثنائية بين البلدين، وديناميكيات تطورها، واتفقا على مواصلة الاتصالات الروسية الإيرانية على المدى البعيد.

وفي ذات السياق، صرح السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، مطلع الشهر الجاري، بتطلع طهران إلى توقيع اتفاقيات جديدة مع موسكو، لتعزيز مستوى العلاقات الثنائية مع روسيا، خلال العام 2023

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
علم-لبنان-copy

لبنان: ضبط كمية كبيرة من المخدرات معدة للتهريب

000_9ZZ2VF

الخارجية التركية تستدعي سفير واشنطن على خلفية تحرك أمريكي في سوريا

image (56)

واشنطن تتخوف من تجسس الرافعات الصينية بالموانئ الأمريكية

6405c5de4c59b7796260d8f7

مصر ترد على أنباء منع فئة من مواطنيها من السفر لأداء فريضة الحج في السعودية

ثييث

استطلاع دولي: 18% من الأشخاص حول العالم يعتقدون باحتمال زيارة الفضائيين للأرض

6405c4f14c59b7779834148c

مسؤول في دونيتسك: بقي حوالي 10 آلاف جندي أوكراني في أرتيوموفسك

أخبار متعلقة
63fb353e423604782e0285c6

بوتين يهنئ أردوغان بعيد ميلاده ويناقش معه بعض القضايا الآنية الملحة

63faf3f94c59b73858431a0b

ماسك يدلي بدلوه في الأزمة الأوكرانية ويستذكر أحداث الميدان في كييف

7776

بوتين: روسيا ستنشر صواريخ سارمات النووية

63f71704423604378d145e17

صحفي بريطاني: قرار بوتين الأخير سيغير العقد المقبل

63f4801d4236046d655b8b91

محلل روسي: بوتين سيعلن اليوم عن قرار هام جدا يتطلب موافقة استثنائية من البرلمان

63f47cd54c59b7108a4505c9

ترامب يعد بالاتصال بالرئيسين بوتين وزيلينسكي ليلة فوزه