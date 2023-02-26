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الأحد، 26-02-2023 09:19 ص

ماسك يدلي بدلوه في الأزمة الأوكرانية ويستذكر أحداث الميدان في كييف

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الوكيل الاخباري- قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، في تغريدة على تويتر، إن أوكرانيا شهدت بدون أي شك وقوع انقلاب حكومي في عام 2014.

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بهذا الشكل علق ماسك، على نشر أحد المستخدمين مقطعا من مقالة للبروفيسور جون ميرشايمر، قال فيها إن الإطاحة غير القانونية بالرئيس فكتور يانوكوفيتش الموالي لروسيا، كانت بالنسبة للرئيس فلاديمير بوتين بمثابة "النقطة الأخيرة" التي ملأت كأس صبره.

وأضاف ماسك: "ربما كانت تلك الانتخابات مثيرة للريبة، لكن لا شك في أن الانقلاب وقع بالفعل".

يشار إلى أن أنصار التكامل الأوروبي، قاموا باحتلال ساحة كييف الرئيسية (ميدان الاستقلال) - في 21 نوفمبر 2013، مباشرة بعد بيان الحكومة بشأن تعليق توقيع الانضمام للاتحاد الأوروبي.

وبعد ذلك تحولت هذه الساحة إلى مركز لمواجهة دامية بين القوات الأمنية والمتطرفين، وجرت اشتباكات نجم عنها سقوط عشرات الضحايا. في فبراير 2014، فر الرئيس الشرعي يانوكوفيتش من العاصمة كييف، وسيطر الانقلابيون على السلطة والبرلمان، وتم انتخاب بيترو بوروشينكو رئيسا للبلاد في وقت لاحق.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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