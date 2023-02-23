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الخميس، 23-02-2023 10:44 ص

صحفي بريطاني: قرار بوتين الأخير سيغير العقد المقبل

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الوكيل الاخباري- قال الصحفي أندرو مار لمحطة الإذاعة البريطانية إل بي سي إن قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليق المشاركة في معاهدة (ستارت) سيغير ميزان القوى في العالم في العقد المقبل.

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وأضاف الصحفي: "قد تعود روسيا إلى اتفاقيات الأسلحة النووية ولن تزيد ترسانتها النووية، لكننا فقط في بداية تغيير استمر عقدا من الزمن في ميزان القوى في العالم".

كما وصف مار زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف بأنها خطوة استفزازية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطاب أمام الجمعية الفيدرالية يوم الثلاثاء الماضي، تعليق مشاركة روسيا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت".

 

روسيا اليوم

 

 




 

 


 

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