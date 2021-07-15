الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 08:00 م

بوتين يعزي ميركل في ضحايا الفيضان

بوتين


الوكيل الإخباري - بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية إلى المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، عزاهما فيها بضحايا الفيضان غربي ألمانيا.

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وجاء في البرقية: "عزيزي السيد الرئيس الاتحادي، سيدتي المستشارة الاتحادية، أرجو أن تتقبلوا تعازينا الحارة في ضحايا الإعصار الذي ضرب الأراضي الغربية لألمانيا".


وطلب بوتين نقل كلمات المواساة للذين فقدوا أحباءهم نتيجة الكارثة، معربا عن تمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.


وحسب أحدث البيانات، لقي 44 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات نتيجة الفيضانات الناجمة عن الإعصار الذي ضرب ألمانيا مؤخرا.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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