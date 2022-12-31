بوتين يوعز بتشكيل لجنة لتطوير أنظمة الطائرات بدون طيار

الوكيل الإخباري - أوعز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للحكومة بتشكيل لجنة تشرف على تطوير الأنظمة الجوية بدون طيار في روسيا، وتم تكليف النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلوسوف بترؤس اللجنة.

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وجاء في قائمة التعليمات الرئاسية المذكورة، أنه يجب القيام بذلك من أجل إعداد "مقترحات منسقة لتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال، وحل المشكلات المتعلقة بتطوير وإنتاج واعتماد وتشغيل الأنظمة الجوية غير المأهولة، ووسائل الحماية من استخدامها غير القانوني، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتشغيل هذه الأنظمة، وتدريب الأفراد الذين سيشرفون على تشغيلها، وتكامل ودمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي الموحد الروسي".



ويجب تنفيذ ما ورد في التعليمات قبل حلول يوم 15 فبراير. ستقدم اللجنة الحكومية تقارير موحدة حول تطوير الطائرات بدون طيار إلى رئيس الدولة. التقرير الأول - قبل 30 أبريل ثم - مرة واحدة في السنة.



بشكل عام، أوعز بوتين بتهيئة الظروف المواتية لتطوير سوق الأنظمة الجوية غير المأهولة، بما في ذلك تحديد فئات مناطق المجال الجوي انطلاقا من مستوى صلاحيتها لتحليق الطائرات بدون طيار وتخصيص نطاقات تردد لإنشاء بنية تحتية موحدة لإدارة الأنظمة الجوية غير المأهولة. وسيتوجب تقديم تقرير إلى رئيس الدولة عن سير العمل قبل 15 ابريل ثم مرة كل ستة اشهر.



ولتنفيذ كل هذه الإجراءات، أوعز الرئيس بوتين للحكومة لتحضر وتقر المشروع الوطني لتطوير أنظمة جوية بدون طيار للفترة حتى عام 2030 ، بحلول الأول من سبتمبر. وهو يجب أن يتضمن التدابير اللازمة للتصميم والإنتاج التسلسلي للأنظمة الجوية غير المأهولة ومكوناتها، وتطوير البنية التحتية اللازمة، وتحفيز الطلب على أنظمة جوية بدون طيار للإنتاج المحلي.

RT