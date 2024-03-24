بولندا تزعم حدوث انتهاك صاروخي روسي لمجالها الجوي

الوكيل الاخباري- زعمت القيادة الميدانية للقوات المسلحة البولندية، بأنه تم تسجيل وقوع انتهاك للمجال الجوي للبلاد بواسطة "صاروخ كروز روسي".



وجاء في بيان القيادة: "في الساعة 4.23 حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقها الطيران الروسي بعيد المدى في الليلة الماضية".

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ووفقا للبيان البولندي، بقي الصاروخ في المجال الجوي البولندي لمدة 39 ثانية"، وبعد ذلك غادر الأجواء البولندية.



وأشار البيان إلى أن الصاروخ دخل المجال الجوي البولندي في منطقة قرية أوسيردو بمحافظة لوبلينا، وتمكنت أنظمة الرادار العسكرية من رصده ومتابعته طوال فترة التحليق.



ويلفت النظر أن الجانب البولندي، لم يقدم خلال ذلك، أية أدلة تثبت صحة ما ورد أعلاه.