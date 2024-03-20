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الأربعاء، 20-03-2024 09:07 ص

كوريا الشمالية تنجح في اختبار محرك صاروخ جديد أسرع من الصوت

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الوكيل الاخباري- كشفت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء أنها أجرت بنجاح اختبار محرك يعمل بالوقود الصلب لصاروخ جديد متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون.

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وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، بأن كيم أشرف على الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ الكورية الشمالية في اليوم السابق بقاعدة سوهيه لإطلاق الأقمار الصناعية.

وقالت الوكالة: "قال الرفيق كيم جونغ أون، إن القيمة الاستراتيجية العسكرية لنظام الأسلحة هذا تحظى بالتقدير بقدر أهمية الصاروخ الباليستي العابر للقارات من البيئة الأمنية لدولتنا والطلب العملياتي للجيش الشعبي والأعداء يعرفون ذلك بشكل أفضل".

وجاء الاختبار بعد يوم واحد فقط من إجراء كوريا الشمالية تدريبات إطلاق قذائف تتضمن قاذفات صواريخ متعددة ضخمة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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