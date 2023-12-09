بيان جديد من الديوان الأميري بشأن صحة أمير الكويت

الوكيل الإخباري - أعلن وزير الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، أن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "مستقرة بفضل من الله عز وجل".

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قال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي في بيان نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا" "إن الحالة الصحية للامير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، اليوم الجمعة، مستقرة بفضل من الله عز وجل".



وأضاف البيان: "راجين من الباري جلّ وعلا أن يمنّ على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بسرعة الشفاء والعافية وأن يحفظ سموه بعنايته ورعايته".



ويأتي ذلك بعد إعلان الديوان الأميري يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، عن نقل الأمير نواف الأحمد، البالغ من العمر 86 عاما، إلى المستشفى "لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية، إثر وعكة صحية طارئة". كونا