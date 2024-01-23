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الثلاثاء، 23-01-2024 01:55 م

بيسكوف يرد على فيديو الاستخبارات المركزية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - علق المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف على نشر وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA فيديو باللغة الروسية بأن شبكة "فكونتاكتي" للتواصل أوسع انتشارا من شبكة X في روسيا.

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جاء ذلك خلال الإفادة اليومية لبيسكوف اليوم الثلاثاء حيث قال: "تعلمون أن مثل هذه الممارسات منتشرة على نطاق واسع بين وكالات الاستخبارات في جميع أنحاء العالم، التي تلجأ في كثير من الأحيان إلى وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي لتجنيد عملاء جدد. وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية تفعل ذلك كل عام. ولكن لا يزال من الضروري أن يخبر أحدهم وكالة الاستخبارات المركزية أن شبكة (فكونتاكتي) للتواصل الاجتماعي أكثر شعبية بكثير من X".


وكانت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية قد نشرت مقطع فيديو جديدا باللغة الروسية على شبكة التواصل الاجتماعي X دعت فيه الروس إلى التعاون معها.

 

RT

 




 

 


 

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