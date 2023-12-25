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الإثنين، 25-12-2023 04:27 م

الكرملين: قوى "ثالثة" تقف وراء الاحتجاجات في صربيا

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الوكيل الإخباري - قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن قوى "ثالثة" تقف وراء الاحتجاجات في صربيا، مشددا على أن القيادة الصربية ستضمن سيادة القانون في البلاد.

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وأضاف بيسكوف: "هناك عمليات ومحاولات من قبل قوى ثالثة بما فيها من الخارج لإثارة الاضطرابات في عموم صربيا على غرار ما شهدته العاصمة بلغراد الليلة الماضية، وهذا ما نلاحظه. وليس لدينا أدنى شك في أن قيادة صربيا ستضمن سيادة القانون في البلاد".

وشدد بيسكوف على أن صربيا لديها تشريعات وهيئات انتخابية، لافتا إلى أن المراقبين لم يسجلوا أي انتهاكات يمكن أن تشكك بشرعية الانتخابات.


وتابع: "كل ما يحدث هو شأن داخلي لصربيا المتمتعة بقيادة شرعية قادرة على اتخاذ جميع التدابير اللازمة. لم نتدخل أبدا ولن نتدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف، وخاصة في الشؤون الداخلية لصربيا حليفتنا وشريكتنا".


ونظمت المعارضة الصربية بدعم من الغرب مظاهرات تخللتها أعمال عنف واعتداءات على المباني الحكومية وسط العاصمة بلغراد على غرار ما شهدته ساحة "الميدان" في كييف عشية الانقلاب على السلطة في أوكرانيا شتاء 2014.

 

RT

 




 

 


 

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