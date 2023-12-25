فرنسا تبدأ بتزويد أوكرانيا ببنادق FAMAS G2 الآلية

الوكيل الإخباري - بدأت السلطات الفرنسية بتسليم الجيش الأوكراني بنادق FAMAS G2 الآلية الفرنسية الصنع، عيار 5.56 ملم.

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وقد ظهرت تلك البنادق في بعض الوحدات الفرعية للجيش الأوكراني.



وبدأ تصميم هذا السلاح في مطلع السبعينيات، وما زالت فرنسا تنتجها على دفعات كبيرة إلى حد الآن. ومن أهم ميزاته التصميمية ما يسمى مخطط bullpup الذي يعني أن زناد البندقية يقع بين المخزن وآلية الضرب، ما يقلص طول السلاح الإجمالي إلى حد بعيد بدون تقليل طول الماسورة وبدون تقليص كثافة الرماية ومدى العمل الفعال.



وتم عام 1995 تطوير البندقية التي حصلت على تسمية G2. وبلغ وزنها 3.8 كيلوغرام، سرعة الرمي حتى 110 طلقة في الدقيقة، السرعة الأولية للرصاصة 925 مترا في الثانية. ويتسع مخزن البندقية لـ30 طلقة.



وتم توريد FAMAS G2 إلى بعض البلدان الإفريقية والأسيوية حيث لم تحظ بنجاح كبير.



وقررت فرنسا في الوقت الراهن أن تزود جيشها ببندقية HK416F الألمانية الصنع التي تتميز بمواصفات أفضل.



جدير بالذكر أن بندقية АК-74 السوفيتية الصنع عيار 7.62 ملم لا تزال تعتبر سلاحا خفيفا رئيسيا في الجيش الأوكراني. أما دمج العيارين في جيش واحد فلا يمنح هذا الجيش أية أفضلية، بل على عكس من ذلك يمكن أن يؤدي إلى التخفيض من قدرته القتالية.

RT